رابطة تجار السيارات: تراجع الأسعار تمهيدا لاستقبال موديلات 2026

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات، أن السوق المحلية بدأ في استقبال موديلات 2026، قبل حلول العام الجديد، مما تسبب في تراجع أسعار سيارات 2025، ورغبة التجار والوكلاء في التخلص من الموديلات القديمة وإتاحة الفرصة للموديلات الجديدة.

وأوضح حماد، أن الفترة الحالية شهدت تراجعا كبيرا في أسعار السيارات، نتيجة لخفض سعر الدولار واستقبال الموديلات الجديدة داخل السوق المحلي، لافتا إلى أن التخفيضات تساعد في تيسير عملية البيع والشراء داخل السوق المحلي.

وتابع رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات: أن هناك وعي كبير لدى المستهلك المحلي، وذلك ساهم في خفض أسعار السيارات أيضًا، قائلا:" إن الفترة التي ارتفعت فيها أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه تسبب في ركود البيع لمعرفة المستهلك بان تلك السيارات لاتستحق هذه التسعيرة، وتعرض البعض الى الخسائر".

وأشار محمود حماد، إلى أن الوكلاء والتجارة يرغبون في سرعة التخلص من موديلات 2025، لتجنب الخسائر والتعاقد على الموديلات الجديدة، لذا تستمر التخفيضات على جميع السيارات الجديدة والمستعمل خلال الفترة المقبلة.

