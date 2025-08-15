الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، بتروجت يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 0/2 في الشوط الأول

بتروجت، فيتو
بتروجت، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت ضد كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة 0/2 للفريق البترولي، في المباراة التي تجري على ملعب بتروسبورت، مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي بتروجت في شباك كهرباء الإسماعيلية، أحمد بحبح في الدقيقة 8، بدر موسى في الدقيقة 22 من ضربة جزاء.

وكان فريق بتروجت قد تعادل في الجولة الأولى سلبيًا مع الإسماعيلي، في المقابل خسر فريق كهرباء الإسماعيلية، الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز، أمام الجونة بنتيجة 1-0.

تشكيل بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية

ضم تشكيل بتروجت بقيادة مديره الفني سيد عيد:

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض - بركات حجاج - أحمد عبد الموجود.

خط الوسط: محمد علي عثمان - أدهم حامد - أمادو با - توفيق محمد.

خط الهجوم: بدر موسى - مصطفى الجمل.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام بتروجت

بينما ضم تشكيل كهرباء الإسماعيلية بقيادة مديره الفني رضا شحاتة:

علي الجابري - محمد مدحت - محمد شيكا - محمد ياسين - عبد الفتاح شتا - ماجد هاني - علي سليمان - عبد الله مارادونا - مصطفى كشري - سيف الخشاب - عصام الفيومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كهرباء الاسماعيلية بتروجت الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الاسماعيلية

مواد متعلقة

تشكيل مباراة بتروجت وكهرباء الإسماعيلية في الدوري الممتاز

هدافو مواجهات الأهلي وفاركو.. ونتيجة اللقاء الأول بين الفريقين

ريبيرو يراجع مع لاعبي الأهلي خطة مباراة فاركو قبل انطلاقها

الزمالك يبدأ معسكر المقاولون الليلة

الأكثر قراءة

محمد شيكا يسجل أول أهداف كهرباء الإسماعيلية في تاريخه بالدوري الممتاز

ديانج أساسيا، ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري الممتاز

الجمهور يهاجم إدارة برنامج the voice بسبب لجان التحكيم

نجوى فؤاد تستغيث بوزير الثقافة: معنديش بيت تمليك والعلاج غالي مش عايزة أعيش بدار مسنين

أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة

القبض على سيدة خطفت طفلا رضيعا من والدته أمام مستشفى الدمرداش

توفي في الحال، طعن شاب بمدخل قرية الراهبين بالغربية

تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب ومخاطر الإصابة بها

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الجمعة

كيفية الحفاظ على الحقوق التأمينية للموظف حال الفصل من العمل

البتلو يرتفع 33.5 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

لمستأجري الإيجار القديم، خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم شراء وتبادل حلوى المولد النبوي

حبست كلبين في مزرعة بغرض الحراسة وغفلت عنهما ونفقا.. هل عليّ ذنب؟ (فيديو)

ردده في هذا التوقيت، دعاء ساعة الإجابة في يوم الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads