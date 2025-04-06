الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في المعادي

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الرابع في أحد العقارات بشارع الحرية بمنطقة المعادي، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بالمعادي

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بشارع الحرية بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق شقة بالمعادي حريق شقة المعادى الحماية المدنية بالقاهرة الحماية المدنية

مواد متعلقة

حريق يلتهم شقة سكنية في العجوزة

حريق يلتهم مركز عناية صحية داخل مول شهير بالتجمع الخامس

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

محمد إمام يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للزعيم

أخبار مصر: هل تتأثر مصر بالرسوم الجمركية الأمريكية، وفاة شقيقة نقيب الصحفيين، انتحار جماعي لأسرة بالفيوم، القبض على نائبتين بريطانيتين

12 زيارة للسيسي وماكرون دشنت الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأحد 6 أبريل 2025، وعيار 21 يسجل رقمًا جديدًا

سيدة تسرق قائمة منقولات صديقتها وتبيعها لطليقها مقابل 50 ألف جنيه

بعد المظاهرات الحاشدة في أمريكا، خبير اقتصادي يتوقع تراجع ترامب عن قراراته

منوعات

المزيد

الصين تكمل بناء الهيكل الفولاذي لأعلى جسر معلق في العالم (فيديو)

تشريح جثة ماموث عمرها 130 ألف سنة يكشف تفاصيل مثيرة

التلفزيون الإيراني يقطع بثه بعد احتجاج مواطن لهذا السبب (فيديو)

الأكثر تطورا حتى الآن، ميتا تكشف عن "إل لاما 4"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت5/4/2025

سعر طن القصدير في البورصة العالمية اليوم 5/4/2025

27.1 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة بالأسواق اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لصرف إعانة صحية للمعلمين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بعودة الشخص المفقود

أولها الثناء على الله، تعرف على كيفية الاستغفار وفضل ذكر الله

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية