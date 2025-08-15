المهن السينمائية تنعى مدير التصوير سالم السطوحي

نعت نقابة المهن السينمائية مدير التصوير القدير سالم السطوحي الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

وفاة مدير التصوير سالم السطوحي

ونعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية سالم السطوحي - مدير عام التصوير سابقًا بالتليفزيون المصري، قائلا “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة وللأسرة الكريمة بالصبر والسلوان”.

ويقام العزاء اليوم الجمعة الموافق 15 / 8 / 2025 بعد صلاة المغرب بمسجد أولاد غانم - محطة حسن محمد - شارع فيصل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.