اعتقال 40 شخصًا بينهم رئيس بلدية أسطنبول بتهم الفساد

اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 40 شخصا بينهم رئيس بلدية منطقة بي أوغلو وسط إسطنبول في إطار تحقيقات بقضايا فساد.

ورئيس بلدية بي أوغلو، إينان غوناي، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP)، يعد رئيس البلدية السادس عشر الذي يتم احتجازه ضمن هذه الحملة، التي شهدت اعتقال أكثر من 500 شخص في أقل من عام.

ومن بين المحتجزين حاليا رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي يخضع لتحقيقات بتهم الفساد والارتباط بالإرهاب.

وينفي حزب الشعب الجمهوري هذه التهم، ويعتبرها محاولة للقضاء على بديل ديمقراطي، بينما ترفض الحكومة هذا الاتهام.

وذكرت TRT Haber أن الموقوفين في العملية الأخيرة يشتبه في تورطهم بأنشطة احتيالية في شركات مرتبطة ببلدية إسطنبول، موضحة أن السلطات أصدرت مذكرات توقيف بحق 44 شخصا، بينهم الأربعون الذين تم اعتقالهم بالفعل.

ويوم الخميس، أعلنت رئيسة بلدية أيدين عن حزب الشعب الجمهوري، أوزلم جيرجي أوغلو، انضمامها إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم (AK Party)، مرجعة ذلك إلى خلافات مع إدارة حزبها السابق.

وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، للصحفيين، من دون تقديم أدلة، إن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية هددوا جيرجي أوغلو بإجراء تحقيقات قانونية في بلديتها واعتقالها إذا لم تنضم إلى الحزب الحاكم.

ووصف نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، حياتي يازجي، هذه المزاعم بأنها "غير صحيحة تماما"، كما نفت جيرجي أوغلو بدورها صحة هذه الاتهامات.

