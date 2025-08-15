مصرع شاب دهسته سيارة أعلى الطريق بالتجمع الخامس

لقى شاب مصرعه دهسا أسفل سيارة تسير بسرعة جنونية أعلى الطريق بـمنطقة التجمع الخامس، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث التجمع الخامس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة التجمع الخامس، مما أسفر عن وفاة شاب، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن سيارة تسير بسرعة جنونية دهست شاب أعلى الطريق بالتجمع الخامس مما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

