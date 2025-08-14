انطلاق الاختبارات الشفوية للخاتمين في القرآن الكريم والتجويد والقراءات بالإسكندرية لدور يوليو 2025

انطلقت اليوم أعمال الاختبارات الخاتمين الشفهية لبرنامج ( القرآن الكريم - التجويد - القراءات )، دور يوليو 2025م والتى عقدت لمدة يوم واحد، بإجماليّ ١٣٣ دارسًا.

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية يرافقه الشيخ صابر محمد، باحث بالجامع الأزهر والشيخ محمود ماهر، مدير إدارة الرواق، سير الاختبارات، والتي جرى توثيقها بالصوت والصورة إلكترونيًا من خلال إدارة الكمبيوتر التعليمي، بقيادة المهندسة وفاء حسن جويد، لضمان الحيادية والشفافية.

يأتي ذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

