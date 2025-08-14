الخميس 14 أغسطس 2025
شكرهم على ماقدموه، مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

 حرص الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على توديع الوفود المشاركة من مختلف دول العالم، في مشهد يعكس روح الأخوة والتقدير المتبادل، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي»،.

مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء

 وكان من بينهم الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، والشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، والدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، والدكتور مبروك زيد  الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، والشيخ أحمد السيابي، الأمين العام لمكتب الإفتاء بسلطنة عمان، وسماحة الأستاذ الدكتور، جيم درامي، مستشار ومدير الشئون الدينية بالرئاسة السنغالية.

ووجَّه  مفتي الجمهورية الشكر والتقدير إلى جميع الوفود  المحلية والأجنبية التي شاركت في فعاليات المؤتمر، مشيدًا بما قدموه من مشاركات علمية قيّمة كان لها أثر بارز في إثراء فعاليات المؤتمر. 

يُذكر أن المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء شهد مشاركة وفود من أكثر من 70 دولة، وناقش العديد من المحاور التي تتعلق بصناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي، وسبل تطوير الأدوات الإفتائية لمواكبة التحولات الرقمية، ومواجهة الفتاوى المتشددة، بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين دور وهيئات الإفتاء حول العالم، ودعم دورها في نشر الوسطية والاعتدال.

