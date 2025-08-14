الخميس 14 أغسطس 2025
أخبار مصر

رئيس أكاديمية الأزهر يستقبل مدير الشئون الدينية بالسنغال، ويؤكد استمرار دعم تدريب الأئمة

رئيس أكاديمية الأزهر
رئيس أكاديمية الأزهر يستقبل "مدير الشئون الدينية" بالسنغال

استقبل الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، اليوم الخميس، الدكتور جيم عثمان درامي، مدير الشئون الدينية في السنغال، وذلك بمقر الأكاديمية، في إطار التعاون الدعوي والعلمي المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الشئون الدينية في السنغال.

نشر قيم الوسطية والاعتدال وتحصين المجتمعات ضد الأفكار المتطرفة

وخلال اللقاء، رحّب رئيس الأكاديمية بالضيف الكريم، مؤكّدًا حرص الأزهر الشريف، بتوجيهات كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تدريب واستضافة الأئمة من مختلف دول العالم، بما يسهم في نشر قيم الوسطية والاعتدال، وتحصين المجتمعات ضد الأفكار المتطرفة، وتعزيز قدرات الدعاة على التواصل الفعّال مع مجتمعاتهم.
 

نشر القيم الإسلامية السمحة في إفريقيا ومختلف أنحاء العالم

من جانبه، عبّر مدير الشئون الدينية في السنغال عن خالص تقديره للأزهر الشريف، مثنيًا على رعاية فضيلة الإمام الأكبر للأئمة السنغاليين الذين يتلقون تدريبهم بشكل منتظم في أكاديمية الأزهر العالمية، مؤكّدًا أن هذه الجهود تترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا في ترسيخ الاستقرار بالمجتمع السنغالي، وتعزيز التعايش السلمي، ونشر القيم الإسلامية السمحة في إفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

