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اقتصاد

جوزيف عون: الجمعية المصرية اللبنانية ركيزة للتكامل بين البلدين (صور)

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استقبل  الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وفدًا رفيع المستوى من  الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى تأكيد متانة العلاقات الأخوية التي تجمع مصر ولبنان.

 تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية

وأكد الرئيس عون خلال اللقاء:“دوركم أساسيّ في تعزيز العلاقات اللبنانية-المصرية، وقد توافقتُ مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من الإجراءات التي تؤكد الرغبة المشتركة في تفعيل هذه العلاقات في مختلف المجالات.”

 

وفي كلمته خلال اللقاء، عبّر المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن خالص التهاني للرئيس وللشعب اللبناني، متمنيًا للبنان عهدًا جديدًا من الاستقرار والازدهار، قائلًا:“نحن اليوم في زيارة تؤكد حرص الجمعية، منذ أكثر من ثلاثين عامًا، على أن تكون جسرًا دائمًا للتعاون بين بلدين شقيقين تربطهما روابط تاريخية وثقافية وإنسانية عميقة.”

مساهمة الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق اللبناني

وأضاف فوزي أن الوفد يسعى إلى فتح آفاق جديدة للشراكة، واستكشاف سبل مساهمة الشركات المصرية في تلبية احتياجات السوق اللبناني، مؤكدًا:“نحن ملتزمون بدعم لبنان بكل ما نملك من خبرات واستثمارات، انطلاقًا من إيماننا بأن ما يربطنا يتجاوز المصالح إلى رابط الأخوة والمصير الواحد.”

تعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص في لبنان

ومن جانبه، أشاد فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحكمة القيادة اللبنانية وعمق العلاقة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الجمعية مستعدة لتعزيز التعاون مع القطاعين العام والخاص في لبنان، في مجالات الصناعة والتجارة والإعمار، مؤكدًا أن “المرحلة المقبلة تستدعي تكاملًا اقتصاديًا حقيقيًا بين مصر ولبنان ينعكس على التنمية في البلدين”.

واختتم اللقاء بالتأكيد المتبادل على أهمية دور رجال وسيدات الأعمال في بناء علاقات قوية بين الدول، وتعزيز مناخ التعاون والاستثمار بين مصر ولبنان في المرحلة المقبلة.

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