مصرع سائح روسي وإصابة آخر في حادث سير على طريق شرم الشيخ

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة مصرع سائح روسي وإصابة آخر بحادث سير على طريق شرم الشيخ القاهرة.

حادث سير لحافلة تقل سياحًا من روسيا

وقالت السفارة في بيانها إنه في ليلة 14 أغسطس على الطريق من شرم الشيخ إلى القاهرة، وقع حادث سير لحافلة تقل سياحًا من روسيا، وحسب المعلومات المتوفرة توفي أحد المواطنين الروس ويتلقى مصاب آخر العلاج في مستشفى أبو رديس.

القسم القنصلي بالسفارة ينسق مع السلطات المصرية

ويواصل القسم القنصلي بالسفارة التنسيق مع السلطات المصرية وشركة "كورال ترافل" السياحية وشركة التأمين لتقديم المساعدة للمواطنين الروس.

