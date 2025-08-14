قرار جمهوري بإنشاء حساب المشروعات بـ 10 ملايين يورو مع البنك الأوروبي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو.

وجاء نص القرار:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:

اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات فى مصر

(مادة وحيدة ) وافق على اتفاقية التعاون «لإنشاء حساب المشروعات فى مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برأس مال 10 ملايين يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1446 هــ ( الموافق 23 مــــارس سنة 2025 ). عبد الفتاح السيسي

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 11 مايــــو سنة 2025 م).

نسخة التنفيذ اتفاقية تعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن حساب التعاون لإعداد المشروعات فى مصر المؤرخة فى 5/2/2025 المرجع: 11-04-20226 جدول المحتويات

إنشاء حساب المشروعات فى مصر

المادة (1) التعريفات 8 البند ١-١ التعريفات 8 البند ۱ -۲ التفسير 10

المادة (۲) الحساب والموارد 11 البند ۲-۱ إنشاء الحساب 11 البند ۲-۲ صناديق التعاون 11 البند ٢-٣ الموارد. 11 البند ٢-٤ تجديد الموارد 13 البند 2-5 المدفوعات 13 البند ٢-٦ فصل الموارد 14 المادة (۳) استخدام الموارد؛ الحوكمة 15 البند ۳-۱ استخدام الموارد 15 البند ۳-۲ الموافقة على استخدام الموارد والتمويل الآخر للمشروع 15 البند ٣-٣ الرسوم الإدارية 16 البند ٣-٤ الحساب الراكد 16 مادة (٤) إدارة الحساب 17 البند 4-1 إدارة الموارد 17 البند ٤-٢ الاسترداد 18 البند ٤-٣ المشتريات 18 البند ٤-٤ الممارسات المحظورة 18 البند ٤-٥ الاستثمار 19 البند ٤-٦ صرف العملة 19 البند ٤-٧ تقييم العملة. 19 البند ٤-٨ التدقيق 20 البند ٤-٩ الرؤية. 20 البند ٤-١٠ إعداد التقارير 20

خدمات استشارية

المادة (٥) خدمات استشارية.. 20 البند ٥-١ إخلاء المسؤولية، ومسؤوليات للاستشاريين والمقاولين والتعويض. 20 البند ٥-٢ تضارب المصالح 22

المادة (٦) بنود متنوعة. 22 البند ٦-١ دخول حيز التنفيذ. 22 البند ٦-٢ الإنهاء 23 البند ٦-٣ الاتفاقية بالكامل؛ التعديلات والتنازلات. 24 البند ٦-٤ الإخطارات 24 البند 6-5 اللغة الإنجليزية والأسبقية 25 البند ٦-٦ تسوية النزاعات 26 البند ٦-٧ الامتيازات والحصانات لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. 26 البند ٦-٨ الخلفاء والمحال لهم، وحقوق الغير 26 البند ٦-٩ السرية. 26 البند ٦-١٠ نسخ العقد 28 جدول (۱) طلب الدفع.. 29 اتفاقية تعاون حساب التعاون لآلية إعداد المشروعات فى مصر

تم إبرام هذه الاتفاقية المؤرخة فى 5/2/2025 («الاتفاق») بين كل من: (۱) جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة المالية بجمهورية مصر العربية، («المساهم»)، و(۲) البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية («البنك») (يُشار إلى كل منهما باسم «الطرف» ويشار إليهما معا باسم «الطرفان»)



