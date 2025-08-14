الخميس 14 أغسطس 2025
خارج الحدود

انفجارات في وسط إسرائيل وجيش الاحتلال يتحدث عن صاروخ حوثي

صاروخ اعتراضي إسرائيلي،
صاروخ اعتراضي إسرائيلي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، رصد واعتراض صاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، وسط أنباء عن عدم تفعيل صفارات الإنذار.

وذكر جيش الاحتلال في بيان له عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه تم "رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع على اعتراضه".
 

وأفادت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن أصوات انفجارات سمعت في منطقة الوسط والمركز في إسرائيل، دون تحديد طبيعتها حتى الآن.

وقال ناشطون فلسطينيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إنه لم يتم إطلاق صفارات الإنذار في إسرائيل تزامنًا مع إعلان جيش الاحتلال.
 

