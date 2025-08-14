الإسكان تطرح أراضي للتخصيص بالمزاد العلني بالعاشر

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن طرح عدد من قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة للتخصيص بنظام المزاد العلني بمدينة العاشر من رمضان.

وتطرح 4 قطع أراضٍ للاستغلال الزراعي بمساحات تتراوح بين 38.14 – 90.6 فدان بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة بالمزاد العلني.

كما تطرح قطعة أرض وما عليها من منشآت بمساحة 2777 مترا مربعا، وقطعة أرض بمساحة 28479 مترا بنشاط سوق تجاري بنظام حق الانتفاع لمدة 7 سنوات.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان 26 محل تجاري و2 صيدلية بمساحات تتراوح ما بين 32 – 99 مترا مربعا بالأسواق التجارية المنفذة بالحي الرابع عشر بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد بمقر الجهاز لبيع 13 محلا تجاري وصيدلية يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري، وجلسة مزاد يوم الثلاثاء 9 سبتمبر لبيع 13 محلا وصيدلية.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم قطع أراضي بمشروع بيت الوطن "المرحلة الثامنة والمرحلة التاسعة التكميلية" للعاملين بالخارج بمدينة العبور، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 17/ 8/ 2025، على أن يتم التسليم طبقا للمواعيد المعلنة من جهاز تنمية مدينة العبور.

وأكد الشربيني، حرص وزارة الإسكان على تلبية رغبات المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على وحدات وقطع أراضٍ متنوعة، ولا سيما أبناء مصر بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، مشددًا على ضرورة تيسير عملية التسليم وتقديم الدعم اللازم.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي (المرحلة الثامنة) بالمنطقة (B) بالحي الثامن بلوك (۱۷۱۱۳) القطع من 1: 20، يوم الأحد 17/8/2025، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين ٢٠٢٥/٨/١٨، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء ٢٠٢٥/٨/١٩، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء ٢٠٢٥/٨/٢٠، والقطع من 81: 91، يوم الخميس ٢٠٢٥/٨/٢١.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي الترفيهي المرحلة التاسعة التكميلية، القطع أرقام ۲ و۳ و۸ بلوك ۲۵۰۱۷، وقطعة رقم ٧ بلوك ٢٥٠١٩، وقطعة رقم ٦ بلوك ٢٥٠٢٠، يوم الأحد ٢٠٢٥/٨/٢٤، لافتًا إلى أنه تم تحديد الأيام من الاثنين 25/8/2025: يوم الخميس 28/8/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة، على أن يتم إحضار كافة المستندات المطلوبة طبقًا لكراسة الشروط.

