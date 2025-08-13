مجلس "الصحفيين" يوافق على تنظيم مؤتمر النقابة السنوي للسياحة

وافق مجلس نقابة الصحفيين على المقترح المقدم من محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الحج والعمرة بالنقابة، بشأن إقامة مؤتمر سنوي للسياحة، في خطوة تهدف إلى تنمية موارد النقابة وتعزيز دورها المجتمعي.

مؤتمر سنوي للسياحة بنقابة الصحفيين

وأكد محمد السيد الشاذلي أن إقامة هذا المؤتمر يأتي في إطار السعي لخلق مصادر دخل إضافية للنقابة، من خلال التعاون مع شركات السياحة والجهات المعنية بالقطاع، بما يسهم في دعم ميزانية النقابة وتقديم خدمات أفضل للأعضاء.

تعاون بين الصحفيين ووزارة السياحة

وأضاف أن هناك تنسيقًا جاريًا مع وزارة السياحة والآثار، وهيئات السفر، وشركات الطيران، للتجهيز لتنظيم الحدث بأعلى مستوى، وتحقيق أقصى استفادة منه، خاصة من خلال توفير عروض وبرامج سياحية مميزة لأعضاء النقابة وأسرهم.

وأشار محمد السيد الشاذلي إلى أن المؤتمر يستهدف أيضًا تعزيز الدور الإعلامي في دعم القطاع السياحي المصري، لافتًا إلى أنه سيكون فعالية سنوية تجمع بين العمل النقابي والدور المجتمعي والإعلامي، في خدمة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

