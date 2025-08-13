الرقابة على الصادرات تطلق "مركز التميز" كمنارة وطنية لتمكين الشباب ودعم الاقتصاد

أعلن المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن انطلاقة “مركز التميز” كأحد أبرز المشروعات الوطنية الداعمة للتنمية المستدامة، ليكون منصة رائدة في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل المحلي والعالمي، وركيزة أساسية في مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل احترافية تفتح أمامهم أبواب المستقبل.

وأكد النجار أن إنشاء مركز التميز جاء استجابة لاحتياجات سوق العمل وتحديات المرحلة، حيث يجمع بين البحث العلمي والصناعة، ويوفر الاستشارات الفنية المتخصصة، وينظم ورش عمل عملية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية، بما يسهم في تحقيق قفزة في حجم الصادرات المصرية.

تمكين الشباب بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل

وأوضح المهندس عصام النجار أن الهدف الرئيسي والاستراتيجي للمركز هو تمكين الشباب بالمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل، محليًا ودوليًا.

وتعزيز الصادرات عبر تدريب الكوادر على أحدث أدوات التصدير والتسويق الدولي ومكافحة الهجرة غير الشرعية بتوفير بدائل اقتصادية وفرص عمل حقيقية مع ربط البحث العلمي بالصناعة لتحويل الأفكار الابتكارية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق، وخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر برامج استشارية وتدريبية متخصصة.

وأكدت المهندسة رحاب على صادق رئيس الإدارة المركزية لمركز التميز، أن مركز التميز يعمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن المتعلق بـ"العمل اللائق والنمو الاقتصادي".



رحاب صادق، فيتو

إطلاق العديد من البرامج التدريبية

وأشارت إلى أن المركز في صدد إطلاق العديد من البرامج التدريبية الفترة القادمة، ويأتي من على رأسها حزمة متكاملة من الدورات التدريبية المعتمدة، من أبرزها:

1- التشريعات والإجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير، والفحص وفق المواصفات العالمية (ISO 17020).

2- تحليل الأسواق الدولية باستخدام أدوات مثل Trade Map، وإدارة المخاطر التصديرية، ووضع استراتيجيات التصدير.

3- الاستدامة والبيئة وتغير المناخ: إدارة سلاسل الإمداد الخضراء، البصمة الكربونية، وآليات التحقق والمصادقة البيئية.

4- سلاسل التوريد والتجارة الدولية: شهادات المطابقة والاعتماد الدولية، الاتفاقيات التجارية التفضيلية، ومبادئ الاقتصاد الدائري.

5- القيادة والتحول الرقمي: القيادة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، التفكير التصميمي، والعمل الهجين.

6- التحليل والبيانات: تحليل البيانات الضخمة (Big Data)، قياس الأداء المؤسسي، ومؤشرات الاستدامة.

مركز التميز يعمل كحاضنة فكرية ومهنية

وقال المهندس خالد نبيل مهدى مدير عام الادارة العامة للاستشارات الفنية: إن مركز التميز يعمل كحاضنة فكرية ومهنية، تجمع بين تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

خالد نبيل، فيتو

وأشار إلى أنه كما يقدم العديد من ورش العمل الهامة مثل:

1- إدارة المشاريع الخضراء وكفاءة الطاقة.

2- ريادة الأعمال في الاقتصاد الدائري.

3- تمويل التجارة الخضراء والاستثمار المسؤول بيئيًا واجتماعيًا (ESG).

4- إدارة استدامة المؤسسات.

5- القوانين الدولية للتجارة المستدامة.

واختتم المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتأكيد على أن الهيئة ستواصل الاستثمار في تنمية العنصر البشري، وتوسيع خدمات مركز التميز، وفتح مجالات تعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، لضمان بناء جيل قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.