الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أحدهما كفيف، غرق توأم في مياه البحر المتوسط بالعجمي

احد الشواطئ بالإسكندرية،
احد الشواطئ بالإسكندرية، فيتو

لقي توأم مصرعهما غرقا في شاطئ أبو يوسف 2 بالعجمي غرب الإسكندرية، أحدهما كفيف والآخر يرى بصعوبة، عقب نزولهما إلى مياه البحر المتوسط بالشاطئ ومعهما أسرتهما، وتم انتشال جثتيهما من البحر. 

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من مسئولي شواطئ العجمي بورود بلاغ بغرق شخصين بشاطئ ريدمبكس ٢ بأبو يوسف، توجه مسئولو الشواطئ بصحبه قوة أمنية وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري. 

وتبين نزول كل من: محمد أحمد فرج، وشقيقه عمرو أحمد فرج، توأم، ومن قاطني المنطقة في مياه الشاطئ في الساعة 8,30 صباحا.

 وغرقا عقب نزولهما، ولم يتمكن منقذو الشاطئ من إنقاذهما، وسط فزع وهلع أسرة محمد الذين كانوا معه وهم زوجته و٣ أطفال. 

انتشال الجثث

وقام رجال الإنقاذ بالبحث عن الجثتين، وتمنكوا من انتشالهما بعد ساعة من غرقهما في مياه البحر.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقررت النيابة تسليم الجثمانين لذويهما لدفنهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاطئ أبو يوسف الاسكندرية مياه البحر المتوسط غرفة عمليات محافظة الإسكندرية شاطئ ريدمبكس ٢ بأبو يوسف

مواد متعلقة

كسر خط صرف صحي بمنطقة الظاهرية في الإسكندرية والشركة تدفع فرق الطوارئ (صور)

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

المطالبات بحذف كلمة "مطلقة" تثير الجدل، والنشطاء: نغير أرملة بـ"حررتها الإرادة الإلهية"

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالسوق المحلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads