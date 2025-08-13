أحدهما كفيف، غرق توأم في مياه البحر المتوسط بالعجمي

لقي توأم مصرعهما غرقا في شاطئ أبو يوسف 2 بالعجمي غرب الإسكندرية، أحدهما كفيف والآخر يرى بصعوبة، عقب نزولهما إلى مياه البحر المتوسط بالشاطئ ومعهما أسرتهما، وتم انتشال جثتيهما من البحر.

تفاصيل الحادث

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارا من مسئولي شواطئ العجمي بورود بلاغ بغرق شخصين بشاطئ ريدمبكس ٢ بأبو يوسف، توجه مسئولو الشواطئ بصحبه قوة أمنية وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري.

وتبين نزول كل من: محمد أحمد فرج، وشقيقه عمرو أحمد فرج، توأم، ومن قاطني المنطقة في مياه الشاطئ في الساعة 8,30 صباحا.

وغرقا عقب نزولهما، ولم يتمكن منقذو الشاطئ من إنقاذهما، وسط فزع وهلع أسرة محمد الذين كانوا معه وهم زوجته و٣ أطفال.

انتشال الجثث

وقام رجال الإنقاذ بالبحث عن الجثتين، وتمنكوا من انتشالهما بعد ساعة من غرقهما في مياه البحر.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقررت النيابة تسليم الجثمانين لذويهما لدفنهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

