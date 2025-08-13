شراكة تنموية بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وأحد المعاهد التعليمية

وقّعت الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأحد المعاهد الهندسية، اتفاقية تعاون مشترك بهدف دعم جهود الدولة في التنمية العمرانية المستدامة، ومواءمة التعليم الهندسي مع احتياجات الواقع العمراني المتغير.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة المهندسة مها محمد فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، عن اعتزازها بتوقيع الاتفاقية، مؤكدة أن التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وخاصة المعاهد الهندسية المتخصصة لدعم توجهات الدولة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

كما أكدت الدكتورة فهيمة الشاهد، رئيس قسم الهندسة المعمارية والتصميم بالمعهد الهندسي، أن هذا التعاون يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الجانب التطبيقي في العملية التعليمية، من خلال ربط مشاريع التخرج والمقررات الدراسية بالاحتياجات الواقعية للتخطيط والتنمية العمرانية في مصر.

وأضافت المهندسة هادية جاد، مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالهيئة الاتفاقية تعكس توجه الهيئة نحو توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية، بما يعزز من قدرتنا على التنفيذ المتكامل للمخططات العمرانية في ظل تطورات المشهد السكاني والتنموي. ونتطلع إلى أن يكون طلاب المعهد جزءًا من هذا الجهد من خلال مشروعات تخرج تُبنى على احتياجات واقعية، ويدعمها خبراء الهيئة علميًا وفنيًا.

تعزيز الابتكار العمراني

تأتي هذه الاتفاقية كخطوة نحو شراكة استراتيجية تُسهم في تعزيز الابتكار العمراني، وخلق بيئة تعليمية قادرة على تخريج مهندسين ذوي كفاءة عالية، ووعي عميق بدورهم في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.

كما عقدت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان اجتماع الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة برئاسة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بحضور قيادات الهيئة ورؤساء أجهزة عدد من المدن الجديدة وذلك بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة.

وأكد المهندس أمين غنيم الاجتماع على أهمية ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة، وضرورة سرعة الإنجاز مع دراسة وحل كافة المعوقات القانونية والفنية والعقارية التي تواجهه، مشددًا على وضع خطط زمنية دقيقة للانتهاء من الملفات، ومتابعة الالتزام بها بكل حزم.



