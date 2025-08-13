فيلم HIGHEST 2 LOWEST يحصل على تقييم 91% بموقع Rotten Tomatoes

حصل فيلم HIGHEST 2 LOWEST، للنجم دينزل واشنطن، علي تقييم بلغ 91%، علي موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes، وذلك قبل ساعات قليلة من طرحه في صالات السينما.

وطرحت شركة A24، تريلر دعائيا جديدا لفيلم Highest 2 Lowest، والمقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ 15 أغسطس الجاري.

ووصلت مدة التريلر الجديد لفيلم Highest 2 Lowest، إلى دقيقة و٥٢ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة ومثيرة من الفيلم.

عرض فيلم Highest 2 Lowest في مهرجان كان

وعرض فيلم Highest 2 Lowest، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتغيّب الممثل الأمريكي الشهير دينزل واشنطن، عن المشاركة في المؤتمر الصحفي، لفيلمه الجديد “Highest 2 Lowest” ، والذي أقيم، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بعد تشاجره مع مصور، على السجادة الحمراء للعرض العالمي للفيلم.

كما تغيب المغني الشهير آيساب روكي، أحد أبطال فيلم لفيلم “Highest 2 Lowest” ، عن الحضور أيضا، ولم ينضمّ إلى المخرج سبايك لي، في الؤتمر الصحفي للفيلم سوى إلفينيش هاديرا، وجيفري رايت.

تفاصيل فيلم Highest 2 Lowest

Highest 2 Lowest، هو فيلم جريمة إثارة أمريكي، من إخراج سبايك لي، وتأليف ويليام آلان فوكس، ويعد الفيلم إعادة تفسير باللغة الإنجليزية، لفيلم أكيرا كوروساوا الياباني، الذي صدر عام 1963، والذي اقتبس من رواية “فدية الملك” للكاتب إد ماكباين"، والتي صدرت عام 1959.

