الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم HIGHEST 2 LOWEST يحصل على تقييم 91% بموقع Rotten Tomatoes

Highest 2 Lowest،
Highest 2 Lowest، فيتو

حصل فيلم HIGHEST 2 LOWEST، للنجم دينزل واشنطن، علي تقييم بلغ 91%، علي موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes، وذلك قبل ساعات قليلة من طرحه في صالات السينما.

Image

وطرحت  شركة A24، تريلر دعائيا جديدا لفيلم Highest 2 Lowest، والمقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ 15 أغسطس الجاري.

ووصلت مدة التريلر الجديد لفيلم Highest 2 Lowest، إلى دقيقة و٥٢ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة ومثيرة من الفيلم.

 

عرض فيلم Highest 2 Lowest في مهرجان كان

وعرض فيلم Highest 2 Lowest، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

 وتغيّب الممثل الأمريكي  الشهير دينزل واشنطن، عن المشاركة في المؤتمر الصحفي، لفيلمه الجديد “Highest 2 Lowest”، والذي أقيم، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بعد تشاجره مع مصور، على السجادة الحمراء للعرض العالمي للفيلم.

كما تغيب المغني الشهير آيساب روكي، أحد أبطال فيلم لفيلم “Highest 2 Lowest”، عن الحضور أيضا، ولم ينضمّ إلى المخرج سبايك لي، في الؤتمر الصحفي للفيلم سوى إلفينيش هاديرا، وجيفري رايت.

تفاصيل فيلم Highest 2 Lowest

 Highest 2 Lowest، هو فيلم جريمة إثارة أمريكي، من إخراج سبايك لي، وتأليف ويليام آلان فوكس، ويعد الفيلم إعادة تفسير باللغة الإنجليزية، لفيلم أكيرا كوروساوا الياباني، الذي صدر عام 1963، والذي اقتبس من  رواية “فدية الملك” للكاتب إد ماكباين"، والتي صدرت عام 1959.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Highest 2 Lowest فيلم Highest 2 Lowest مشاهدة HIGHEST 2 LOWEST

مواد متعلقة

طرح تريلر دعائي جديد لفيلم Highest 2 Lowest

دينزل واشنطن في العرض العالمي لفيلم "Highest 2 Lowest" بمهرجان كان (فيديو)

الأكثر قراءة

ضبط نادٍ صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

تعرض للموت 500 مرة، علاء مبارك يثير الجدل بشأن سر عدم هروب والده خارج مصر

أثارت الذعر بين الناس، ساويرس يكشف حقيقة العثور على جثة بلا رأس في الساحل الشمالي

قرار جمهوري مهم بشأن البنك المركزي خلال أيام

المطالبات بحذف كلمة "مطلقة" تثير الجدل، والنشطاء: نغير أرملة بـ"حررتها الإرادة الإلهية"

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل

وزير الإسكان: بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 13-8-2025 بالسوق المحلي

آخر تطورات أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 13-8-2025

آخر تطورات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد غرة شهر ربيع الأول للعام 2025

في هذا الموعد، الأيام البيض لشهر ربيع الأول 2025

تعرف على حكم صيام المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads