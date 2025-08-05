طرح تريلر دعائي جديد لفيلم Highest 2 Lowest

طرحت شركة A24، تريلر دعائيا جديدا لفيلم Highest 2 Lowest، الذي يقوم ببطولته النجم دينزل واشنطن، والمقرر طرحه في صالات السينما بتاريخ 15 أغسطس الجاري.

ووصلت مدة التريلر الجديد لفيلم Highest 2 Lowest، دقيقة و٥٢ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة ومثيرة من الفيلم.

The King is here. Spike Lee reunites with Denzel Washington for the first time in 20 years for HIGHEST 2 LOWEST — only in theaters August 15, streaming September 5 on Apple TV+ pic.twitter.com/EcqAMMZ9yv — A24 (@A24) August 4, 2025

عرض فيلم Highest 2 Lowest في مهرجان كان

وعرض فيلم Highest 2 Lowest، لأول مرة ضمن فعاليات الدورة ٧٨ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتغيّب الممثل الأمريكي الشهير دينزل واشنطن، عن المشاركة في المؤتمر الصحفي، لفيلمه الجديد “Highest 2 Lowest” ، والذي أقيم، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وذلك بعد تشاجره مع مصور، على السجادة الحمراء للعرض العالمي للفيلم.

كما تغيب المغني الشهير آيساب روكي، أحد أبطال فيلم لفيلم “Highest 2 Lowest” ، عن الحضور أيضا، ولم ينضمّ إلى المخرج سبايك لي، في الؤتمر الصحفي للفيلم سوى إلفينيش هاديرا، وجيفري رايت.

تفاصيل فيلم Highest 2 Lowest

Highest 2 Lowest، هو فيلم جريمة إثارة أمريكي، من إخراج سبايك لي، وتأليف ويليام آلان فوكس، ويعد الفيلم إعادة تفسير باللغة الإنجليزية، لفيلم أكيرا كوروساوا الياباني، الذي صدر عام 1963، والذي اقتبس من رواية “فدية الملك” للكاتب إد ماكباين"، والتي صدرت عام 1959.

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