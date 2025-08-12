الأربعاء 13 أغسطس 2025
خارج الحدود

الحوثيون: قصفنا بنجاح أهدافا حيوية إسرائيلية بالأراضي المحتلة

صواريخ الحوثيين،
صواريخ الحوثيين، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها قصفت بنجاح "مواقع للعدو الإسرائيلي" في حيفا والنقب وأم الرشراش وبئر السبع، مضيفا أنها هاجمت بـ4 عمليات عسكرية أهدافا حيوية إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن شهود عيان أبلغوا عن مشاهدة صاروخ اعتراضي في سماء مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأوضحت تايمز أوف إسرائيل: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي  أعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل قبالة سواحل إيلات.

 

تحطيم بوابة السفارة الإسرائيلية في لاهاي 

 وفي سياق آخر قالت الخارجية الإسرائيلية: أشخاص حطموا بوابة السفارة الإسرائيلية في لاهاي وسكبوا طلاء أحمر على مدخلها.

txt

الرد الحوثي لم يتأخر، رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل (فيديو)

وقبل وقت سابق اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة الغربية وبحماية شرطة الاحتلال.

 

جولات استفزازية في باحات الأقصى 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة في غزة أفادت بسقوط 100 شهيد و513 جريحًا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع خلال 24 ساعة.

إسرائيل جماعة الحوثى إيلات اليمن

