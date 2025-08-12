أبوهشيمة وهويدي يتصدران قائمة الفائزين بمقاعد مجلس الشيوخ 2025 عن الحزب الجمهوري

نجح حزب الشعب الجمهوري فى الفوز بـ 10 مقاعد في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 منهم 5 مقاعد فردية و5 مقاعد ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتقدم الشعب الجمهوري بالتهنئة إلى نوابه الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تقديرًا لثقة المواطنين التي تجسدت في صناديق الاقتراع، وتأكيدًا على الدور الذي يضطلع به الحزب في تمثيل مختلف فئات المجتمع تحت قبة البرلمان، ويأتي هذا الفوز ليعكس حرص الحزب على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، ودوره في دعم مسيرة التنمية وتعزيز العمل التشريعي بما يخدم المصلحة الوطنية.

الفائزون بنظام القائمة:

النائب أحمد أبو هشيمة، عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، النائب الدكتور إيهاب وهبة عن قطاع شرق الدلتا، النائبة الدكتورة ولاء هرماس رضوان، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، النائب الدكتور نور الدين مصطفى، عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، النائب أحمد جمعة بدر، عن قطاع غرب الدلتا



الفائزون بالنظام الفردي:



المهندس محمد زكي، محافظة القاهرة، الأستاذ أحمد الفار، محافظة الجيزة، الأستاذ وليد هويدي، محافظة الفيوم، الأستاذ ماجد دياب، محافظة الشرقية، الأستاذ أحمد طرمان، محافظة الإسكندري.

ويؤكد حزب الشعب الجمهوري، أن فوز هذه النخبة المتميزة هو انعكاس لثقة المواطنين في قدرة الحزب على تمثيلهم والدفاع عن قضاياهم، كما يجدد التزامه بالعمل الجاد من أجل خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.