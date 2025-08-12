النيابة توجه لـ سارة خليفة تهمة تعذيب وهتك عرض سائق

وجهت النيابة العامة للمذيعة والمنتجة سارة خليفة تهمة تعذيب أحد الأشخاص وهتك عرضه وتصويره داخل شقتها بمنطقة العجوزة، في واقعة مرتبطة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى" التي تضم 27 متهمًا آخرين وأمرت بحبسها على ذمتها.

وتبين من تفريغ الهاتف أنه ذهبي اللون على شكل أسد وبالدخول إلى تطبيق الاحتفاظ بالصور والمقاطع والمسمى باللغة الإنجليزية photo vault تبين وجود مقطع فيديو مدته 7 دقائق، ويظهر به أحد الأشخاص مجردا من ملابسه بداخل غرفة نوم خاصة بمنزل المتهمة سارة خليفة، ويقوم أشخاص مجهولين غير ظاهرين بوجوههم بالمقطع بالاعتداء عليه وهو ملقى أرضا باعتداءات جنسية وإحداث إصابات به باستخدام أيديهم وأرجلهم.

كما يحتوي الهاتف على مقطع آخر مدته 13 ثانية يظهر الشخص السابق وصفه مرتديا تي شيرت أسود اللون وبنطال بيج وهو جالس على أرضية الغرفة وبه إصابات ظاهرة برأسه، ويظهر صوت سارة خليفة في مقطع الفيديو.

كما كشف تفريغ هاتف المتهمة سارة خليفة عن احتوائه على مقطع فيديو مدته 12 ثانية يظهر به ذات الشخص السابق ويرتدي ملابس عبارة عن تيشرت أزرق في أبيض اللون وبه إصابة بمنطقة الرأس ويقوم الشخص الموصوف بالحديث أمام الكاميرا بالعبارات التالية الكابتن “ف” كان كويس معايا وكان بيديني فلوس وكان بيديني الأكل وأنا رحت أرشدت عليه مقابل 500 ألف جنيه ثم انتهى المقطع.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في غضون مايو 2025، بدائرتي قسمي شرطة التجمع أول، مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة، حال كون المتهمين الأول والثاني خارج البلاد وباقي المتهمين داخل البلاد، ألف وأدار الأول وحتى الثالث عصابة تداخل في إدارتها الرابعة والخامس، واشترك باقي المتهمين فيها وكان الغرض منها تصنيع مادة مخدرة الإندازول كاربوكساميد محل الاتهامات التالي بيانها بقصد الإتجار وتقديمها للتعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا داخل جمهورية مصر العربية حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم 6245 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين صنعوا مادة مخدرة إندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونا بقصد الإتجار، وحازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جواهر ومواد المخدرة مشتقات الفينثيل أمين، الإندازول كاربوكساميد، الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الثالث سبق الحكم عليه في الجناية رقم رقم 6245 لسنة الإتجار بالمواد المخدرة.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مسدس في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا بغير ترخيص أسلحة ناري خرطوش، بندقية خرطوش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وحازوا بغير ترخيص ذخائر 44 طلقة والتي قد تستخدم على الأسلحة النارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.