مواصفات وأسعار سيارات زيكر 9X الكهربائية

كشفت زيكر، عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة الجديدة كليًا، باسم 9X، خلال فعاليات معرض شنجهاي للسيارات، وتُعد 9X أول سيارة هجينة قابلة للشحن من زيكر، حيث كانت تشكيلتها حتى الآن كهربائية بالكامل تحت غطاء المحرك، يعمل محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني بقوة 275 حصانًا بالتنسيق مع ثلاثة محركات كهربائية.

و تُولد محركات سيارات زيكر، قوة إجمالية تبلغ 1,381 حصانًا، وهو رقم استثنائي لسيارة رياضية متعددة الاستخدامات.

زيكر 9X الصينية الفاخرة الهجينة تنطلق بمواصفات خارقة وأداء قوي





وتتوفر السيارة بين حزمتي بطارية بسعة 55 كيلووات ساعة و70 كيلووات ساعة ويُعد الخيار الأكبر حاليًا أكبر بطارية مُقدمة في أي سيارة هجينة قابلة للشحن، مما يُتيح ما يصل إلى 302 كيلومترًا من المدى الكهربائي فقط. يسمح النظام الكهربائي بجهد 900 فولت بالشحن السريع من 20 إلى 80 بالمائة في تسع دقائق فقط، مما يزيد من تمييزها عن معظم المُنافسين في السوق.



ويبلغ طول 9X 5,239 ملم، وعرضها 2,029 ملم، وارتفاعها 1,819 ملم، مع قاعدة عجلات تبلغ 3,169 ملم، مما يُعطيها حضورًا قويًا. أصدرت زيكر مُعاينة داخلية مُتحركة تُظهر تصميمًا للمقاعد 2+2+2.

تشمل الميزات البارزة شاشة عدادات رقمية، وشاشة معلومات وترفيه مركزية كبيرة، وشاشة ترفيه قابلة للطي للركاب الخلفيين، وعندما يتعلق الأمر بالقيادة الذكية، تُقدم زيكر 9X نظام “تشيانلي هاوهان إتش 9” (Qianli Haohan H9) أو ما يُعرف أيضًا باسم “جي-بايلوت إتش 9” (G-Pilot H9).

يجمع هذا الإعداد بين خمسة مُستشعرات “ليدار” (LiDAR)، بما في ذلك وحدة بعيدة المدى وأربع وحدات مُخصصة لمُراقبة النقطة العمياء وتغطية شاملة، مع شريحتين من نوع “نفيديا درايف ثور-يو” (Nvidia Drive Thor-U).

وتبدأ أسعار سيارات 9X سيكون أقل من 100,000 دولار عندما تبدأ المبيعات المُسبقة في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر. تُعزز هذه المواصفات المُذهلة من قدرة زيكر على مُنافسة السيارات الفاخرة الأوروبية والأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.