تصل لـ السجن 10 سنوات، قانونية توضح عقوبة الاتجار فى الأعضاء البشرية (فيديو)

تحدثت شيرين عبد القادر المحامية بالنقض عن عقوبة الاتجار بالبشر، قائلة: إن تجارة الأعضاء البشرية قضية مجرمة تجريما كاملا وفقا لقانون العقوبات طبقا للمادة 235 لسنة 2010، والتى تنص على معاقبة كل من يتاجر فى الأعضاء البشرية بالسجن المشدد من 3 سنوات إلى 10 سنوات وقد تصل إلى المؤبد فى حالة وفاة المجنى عليه.



وأضافت فى مداخلة هاتفية لبرنامج "النص الحلو"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، الاتجار فى الأعضاء البشرية حرام شرعا، موضحة أن هناك رقابة مشددة على متابعة المستشفيات وأداء عملها، خاصة وأن الاتجار فى الأعضاء البشرية أصبح أكثر ربحا من تجارة المخدرات نفسها.



وأوضحت: " السجن المشدد للمتهمين فى قضايا الاتجار بالبشر عقوبة غير كافية، ويجب أن تصل عقوبة الغتجار فى الأعضاء البشرية إلى الإعدام مباشرة، فهناك الكثير من الأطفال فقدوا حياتهم بسبب تلك التجارة ".



عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ونص قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية عددا من العقوبات الرادعة لمن يخالفون الضمير المهنى ويرتكبون جريمة تجارة الأعضاء البشرية.

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التي توقع على المستشفيات والأطباء.

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة “17” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة “18” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.



3- نصت المادة “19” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة “20” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة “23” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة “24” من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.

