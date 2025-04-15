أمريكا تفرض رسوما 21% على واردات الطماطم المكسيكية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أنها ستبدأ فرض رسوم جمركية تتجاوز 20% على معظم واردات الطماطم من المكسيك، معتبرة أن الشحنات القادمة "مسعّرة بشكل غير عادل"، فى خطوة من شأنها تصعيد التوترات التجارية بين البلدين.

الاتفاق التجاري الحالي بين واشنطن والمكسيك

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التجارة ونقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية، فإن الاتفاق التجاري الحالي بين "واشنطن والمكسيك" بخصوص الطماطم فشل في حماية المزارعين الأمريكيين، ما دفع السلطات الأمريكية إلى فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 20.91% على أغلب الشحنات المكسيكية من هذه السلعة، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 يوليو المقبل.

وتُفرض رسوم مكافحة الإغراق عادةً بعد إجراء تحقيق حكومي يثبت أن بعض المنتجات تباع في السوق الأمريكية بأسعار أدنى من قيمتها العادلة، ما يجعلها مختلفة إلى حد ما عن الرسوم الأوسع نطاقًا المرتبطة بالحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

المكسيك أكبر مصدر للمنتجات الزراعية إلى الولايات المتحدة

وتعد المكسيك أكبر مصدر للمنتجات الزراعية إلى الولايات المتحدة، وتشمل صادراتها الطماطم، التوت الطازج، والخضروات الأخرى.

وتشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة، رغم مكانتها كقوة زراعية عالمية، زادت في السنوات الأخيرة من وارداتها الغذائية.

وقد أصبحت قيمة هذه الواردات تفوق صادرات البلاد من محاصيل رئيسية مثل الذرة وفول الصويا والقمح.

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تؤدي الزيادة في بعض الواردات

وتتوقع وزارة الزراعة الأمريكية أن تؤدي الزيادة في واردات سلع مثل الأفوكادو والقهوة والسكر إلى رفع العجز التجاري الزراعي للبلاد إلى مستوى قياسي يبلغ 49 مليار دولار هذا العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.