السيسي: لن نسمح أبدا بالمساس بالمياه ووعي المصريين الركيزة الأساسية لمواجهة أي تهديد محتمل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل.

وأضاف الرئيس السيسى:"بطمن المصريين لن نسمح أبدًا بأن يتم المساس بالمياه لـ105 مليون مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيوفًا في مصر".

وأكد أن وعي وصلابة المصريين هو الركيزة الأساسية لمواجهة أي تحدٍّ أو تهديد محتمل.

وتابع الرئيس السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.

وقال الرئيس السيسي: إن حجم المياه في حوض النيل الأبيض والأزرق تصل سنويا إلى 1600 مليار متر مكعب، وجزء كبير يتم فقده في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية وجزء بسيط فقط هو الذي يصل إلى النيل.

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تتحدث فقط عن حوالي 85 مليار متر مكعب حصة مصر والسودان من مياه النيل وهو ما يمثل حوالي 4٪؜ فقط من الإجمالي.

وأضاف: نحن نريد أن نتعاون معًا من أجل تحقيق استقرار بلدنا، ومصر ليس لديها موارد أخري من المياه ولا تسقط عليها كميات كبيرة من الأمطار ولو تخلينا عن هذا الجزء فهذا يعني أننا نتخلى عن حياتنا".

وأوضح الرئيس السيسي أن من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بما لا تسقط عنده الأمطار، والمصريون لديهم قلق في هذا الشأن ولكنني مسئول عن التنسيق مع الرؤساء الآخرين لإيجاد حل لا يؤثر على حياة المصريين.

وشدد الرئيس السيسي على أن “ملف المياه يمثل جزءًا من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى، ونحن مدركون لهذا الأمر، ومصر دائمًا تقف ضد التدخل في شئون الآخرين أو الهدم والتدمير أو التآمر على أحد، وتسعي للبناء والتعمير والتنمية ونحن الأفارقة كفانا ما عانيناه من اقتتال”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.



واستقبل الرئيس السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

