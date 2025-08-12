أقوى رسالة من السيسي عن ملف المياه وسد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل ولكن مشكلة مصر الوحيدة هو ألا تؤثر هذه التنمية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة للرئيس السيسي، ويويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا.

كما أكد الرئيس السيسى، رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، مشددًا على أن من يعتقد أن مصر ستغض الطرف عن حقوقها المائية فهو مخطئ.



وأضاف أن ملف مياه النيل كان محل نقاش طويل مع الرئيس يويري موسيفيني، مشددًا على أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل.





واستقبل السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، يويري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، لبحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت المباحثات تناول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين فضلا عن تطورات العلاقات الثنائية واستعراض المستجدات على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بهدف تعزيز المصالح المشتركة لشعبي البلدين فضلًا عن المصالح الأفريقية المشتركة.



