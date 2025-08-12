السيسي يجدد تعيين مختار عبداللطيف رئيسا للهيئة العربية للتصنيع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتجديد تعيين اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وتولى اللواء مختار عبداللطيف عددا من الوظائف القيادية والمهمة خلال فترة خدمته في القوات المسلحة كان من بينها تولي مجلس إدارة شركة النصر للكيماويات الوسيطة إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وتمتلك الهيئة العربية للتصنيع عددا من المصانع والشركات العاملة في مجالي الصناعات العسكرية والمدنية في مجالات متعددة بينها صناعة العربات المدرعة والطائرات دون طيار والمحركات فضلًا عن مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المشروعات.

وأعرب اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن اعتزازه الشديد وتقديره البالغ لثقة القيادة السياسية والتجديد له للقيام بمهام وأعباء منصبه لفترة جديدة مؤكدا أن هذه الثقة وسام فخر، وشرف يضاعف شعوره بالمسئولية وستكون دافعا له وحافزا لبذل أقصى الجهد، بالتعاون مع القيادات والعاملين بالهيئة لتنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وأوضح اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبداللطيف" أن الهيئة العربية للتصنيع قطعت شوطا طويلا خلال السنوات القليلة الماضية على طريق التحديث والتطور والتحول التكنولوجي إلى مؤسسة متقدمة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات الصناعية.

