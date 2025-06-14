سقوط 4 لصوص من بينهم سيدة لسرقة شقة وشركة فى قصر النيل والزاوية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 4 لصوص من بينهم سيدة لسرقة شقة وشركة فى قصر النيل والزاوية.

تفاصيل الضبطيات

في الزاوية الحمراء: تمكنت قوة أمنية من ضبط عاطل له معلومات جنائية عقب قيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة"، حيث أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه.

في مصر القديمة: ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية لقيامهما بسرقة سيارة تابعة لإحدى الشركات بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وقد اعترفا بالواقعة، وتم ضبط السيارة المستولى عليها.

في قصر النيل: تم ضبط خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة محل عملها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الجريمة، وتم بإرشادها ضبط المشغولات المسروقة لدى عميلها سيئ النية، صاحب محل مصوغات ذهبية مقيم بمحافظة الجيزة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

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