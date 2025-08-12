تراجع أسعار الفائدة بالمغرب خلال الربع الثاني من العام 2025 لـ 14 نقطة أساس
كشف بنك المغرب المركزى عن تراجع أسعار الفائدة على القروض في المغرب خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 4.84% لتسجل انخفاضًا بـ 14 نقطة أساس.
ووفقًا لنتائج الاستطلاع الفصلي لبنك المغرب المركزي، فقد استقرت أسعار الفائدة عند 4.65% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4.83% لقروض التجهيز، و5.13% لقروض العقار، و6.88% لقروض الاستهلاك.
القروض المقدمة للأفراد فى المغرب
وأكد المركزي المغربي على أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5.77%، و4.72% بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للشركات الغير مالية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا