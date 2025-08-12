الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار الفائدة بالمغرب خلال الربع الثاني من العام 2025 لـ 14 نقطة أساس

بنك المغرب المركزى،
بنك المغرب المركزى، فيتو

 كشف بنك المغرب المركزى عن تراجع أسعار الفائدة على القروض في المغرب خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 4.84% لتسجل انخفاضًا بـ 14 نقطة أساس.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الفصلي لبنك المغرب المركزي، فقد استقرت أسعار الفائدة عند 4.65% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4.83% لقروض التجهيز، و5.13% لقروض العقار، و6.88% لقروض الاستهلاك.

 

القروض المقدمة للأفراد فى المغرب 

 وأكد المركزي المغربي على أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5.77%، و4.72% بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للشركات الغير مالية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الفائدة بنك المغرب المركزي قروض

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، حاسبات ومعلومات 84.2% وتمريض 85.3% وطب بيطري 86.7%

وفاة الدكتور على المصيلحي وزير التموين السابق

أخبار مصر: سر ترحيل البلوجر "ياسمين" لسجن الرجال، درجة الحرارة تتجاوز الخطوط الحمراء بمصر، مصير المصريين المفقودين في ليبيا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الأماكن الشاغرة للشعب العلمية (نظام حديث)

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعب العلمية نظام قديم بالدرجات

أسفر عن 30 مصابًا، رفع آثار حادث طريق أسيوط – البحر الأحمر

تجاوزت كل الخطوط الحمراء، درجة حرارة غير مسبوقة اليوم في محافظات مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، الحدود الدنيا للشعبة الأدبية (نظام حديث)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 12 أغسطس

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح المراد بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف وكيفيته

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 12 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads