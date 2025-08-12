تراجع أسعار الفائدة بالمغرب خلال الربع الثاني من العام 2025 لـ 14 نقطة أساس

كشف بنك المغرب المركزى عن تراجع أسعار الفائدة على القروض في المغرب خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 4.84% لتسجل انخفاضًا بـ 14 نقطة أساس.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع الفصلي لبنك المغرب المركزي، فقد استقرت أسعار الفائدة عند 4.65% بالنسبة لتسهيلات الخزينة، و4.83% لقروض التجهيز، و5.13% لقروض العقار، و6.88% لقروض الاستهلاك.

القروض المقدمة للأفراد فى المغرب

وأكد المركزي المغربي على أن أسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للأفراد استقرت عند 5.77%، و4.72% بالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على القروض المقدمة للشركات الغير مالية.

