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اقتصاد

المركزي المغربي يطلق السوق الآجلة بين البنوك لعقود مبادلات أسعار الصرف والفائدة

بنك المغرب المركزي
بنك المغرب المركزي

أعلن بنك المغرب المركزي أنه سيتم إطلاق السوق الآجلة بين البنوك، ببدء التداول في عقود مبادلات أسعار الصرف، ومبادلات معدلات الفائدة لليلة واحدة المرتبطة بمتوسط مؤشر معدل الفائدة المغربي لإعادة الشراء (MONIA) وذلك بدءًا من يوم الأربعاء 19 فبراير 2025.

 

إطلاق السوق الآجلة بين البنوك

وأضاف بيان البنك: ومبادلة سعر الصرف هي عبارة عن عقد يتفق فيه طرفان على مقايضة عملة بأخرى ثم إجراء عملية مقايضة في الاتجاه المعاكس في وقت لاحق. 

 

وتجمع هذه العملية بين عملية صرف حاضرة وآخرى آجلة، وتمكن المتعاقدين من تدبير مخاطر تقلبات أسعار الصرف بشكل فعال، مع الاستفادة من مرونة أكبر وإمكانية توقع التكاليف.

مؤشر معدل الفائدة المغربي 

وذكر البنك أن عملية مبادرة معدل الفائدة لليلة واحدة المرتبطة بمتوسط مؤشر معدل الفائدة المغربي لإعادة الشراء، فهي عقد يتفق فيه طرفان على مبادلة معدل فائدة ثابت، يتم تحديده في وقت المعاملة، بمعدل فائدة متغير مرتبط بمؤشر MONIA، وذلك على أساس مبلغ اسمي ومدة محددة متفق عليهما.

وأشار إلى أن هذه الأداة تستخدم بالأساس من الفاعلين في السوق المالية لحمايتهم من تقلبات معدلات الفائدة قصيرة الأجل. وتستعمل أيضًا للتعرف على توقعات السوق فيما يخص التطور المستقبلي لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل.

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وقال البنك إن إحداث السوق الآجلة بين البنوك سيمكن الفاعلين الاقتصاديين من التوفر على مرجع شفاف وموثوق للقيام بعمليات التحوط من تقلبات معدلات الفائدة وأسعار الصرف وكذلك من إعطاء زخم جديد لتطوير المشتقات المالية في المغرب.

 

وذكر أنه تم إنشاء هذه السوق بفضل المساهمة الفعالة للبنوك التي تتمتع بصفة صانع السوق، وللبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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بنك المغرب المركزي السوق الآجلة بين البنوك الفائدة معدل الفائدة المغربي

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