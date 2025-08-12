غزل أم جس نبض، الصين تعلق الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية لمدة 90 يوما

ذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الثلاثاء أن الحكومة ستعلق الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية لمدة 90 يومًا إضافية وذلك بعدما وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًّا يمدد هدنة الرسوم.

جاء في البيان أن الصين ستبقي على رسومها الجمركية على السلع الأمريكية عند 10 %، وستتخذ إجراءات لمعالجة الحواجز غير الجمركية التي تواجه المنتجات الأمريكية.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال إن ترامب وقع أمرا تنفيذيا لتمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين لمدة 90 يومًا أخرى، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وكان من المقرر أن تنتهي هدنة الرسوم الجمركية بين بكين وواشنطن اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 04:01 بتوقيت غرينتش، لكن إدارة ترامب كانت قد ألمحت إلى إمكانية تمديد الموعد النهائي.

يأتي ذلك بعد تأكيد ترامب في وقت سابق الإثنين أن المحادثات مع بكين تسير "بشكل جيد".

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنرى ما سيحدث. إن العلاقة التي تربطني مع الرئيس شي (جين بينج) جيدة جدًّا".

