كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا بالسعودية في هذا الموعد

يحيي القيصر كاظم الساهر حفلًا غنائيًّا بالمملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر، وذلك يوم 21 أغسطس الجاري.

ومن المفترض أن يقدم كاظم الساهر عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور على المسرح.

شائعات وفاة كاظم الساهر

وكان كاظم الساهر رد على شائعات وفاته التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار الفنان كاظم الساهر الرد على هذه الشائعة بطريقته الخاصة، لا بتصريح أو نفي مباشر، بل برسالة حب وصوت دافئ أعاد الطمأنينة إلى قلوب محبيه.

ونشر الساهر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطعًا من أغنيته الشهيرة "عيد العشاق"، مرفقًا بصور له، وظهر في الفيديو وهو يؤدي المقطع: هذه فاتنتي تلبس فستانًا من الورد ربيعيًا وتوصيني بأن أمسكها من يديها كي لا أضيع.

وأرفق المنشور بتعليق كتب فيه: كل الحب من القلب إلى ما لا نهاية.

المقطع لقي تفاعلًا واسعًا، محققًا مئات المشاهدات والتعليقات، إذ عبّر الجمهور عن محبته وامتنانه، متمنين له دوام الصحة والعافية، ومؤكدين أن الساهر ليس مجرد فنان بل حالة متجذرة في الوجدان العربي.

كما يواصل كاظم الساهر نشاطه، ويستعد للقاء جمهوره الأردني ضمن فعاليات ليالي عمان، من خلال حفل فني يقام يوم الخميس 14 أغسطس 2025 على أرض المعارض في العاصمة عمّان، ويقدم خلاله نخبة من أشهر أغانيه التي طالما رافقت أجيالًا من العشاق.

