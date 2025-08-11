الإثنين 11 أغسطس 2025
مجموعة رجال وسيدات الأهلي في دوري المرتبط للكرة الطائرة

أقيمت اليوم قرعة بطولة دوري المرتبط رجال وسيدات لـ الكرة الطائرة، للموسم الجديد 2025-2026. 

وشهدت القرعة تواجد «رجال طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من، سبورتنج ومصر للبترول وهليوبوليس والشمس والمنيا.

فيما تتواجد «سيدات طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من، المقاولون والجزيرة والعبور.

وتتكون بطولة الطائرة رجال من 4 مجموعات وترتبط نتائج الفريق الأول بفريق تحت 15 سنة، على أن يتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور التمهيدي الثاني ليصبح المجموع 12 فريقًا، ويتأهل 6 فرق إلى دورة مجمعة لحسم اللقب عن طريق النقاط.

وتتكون بطولة السيدات من 4 مجموعات وترتبط نتائج الفريق الأول بفريق تحت 15 سنة، على أن يتأهل أول فريق من كل مجموعة إلى دورة مجمعة لحسم لقب الدوري عن طريق النقاط.

