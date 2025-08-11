مجموعة رجال وسيدات الأهلي في دوري المرتبط للكرة الطائرة

أقيمت اليوم قرعة بطولة دوري المرتبط رجال وسيدات لـ الكرة الطائرة، للموسم الجديد 2025-2026.

وشهدت القرعة تواجد «رجال طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من، سبورتنج ومصر للبترول وهليوبوليس والشمس والمنيا.

فيما تتواجد «سيدات طائرة الأهلي» على رأس المجموعة الأولى بجانب كل من، المقاولون والجزيرة والعبور.

وتتكون بطولة الطائرة رجال من 4 مجموعات وترتبط نتائج الفريق الأول بفريق تحت 15 سنة، على أن يتأهل أول 3 فرق من كل مجموعة إلى الدور التمهيدي الثاني ليصبح المجموع 12 فريقًا، ويتأهل 6 فرق إلى دورة مجمعة لحسم اللقب عن طريق النقاط.

وتتكون بطولة السيدات من 4 مجموعات وترتبط نتائج الفريق الأول بفريق تحت 15 سنة، على أن يتأهل أول فريق من كل مجموعة إلى دورة مجمعة لحسم لقب الدوري عن طريق النقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.