الإثنين 11 أغسطس 2025
فيريرا يتابع تأهيل الصفقة الجديدة للزمالك

فيريرا
فيريرا

 أوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن المدير الفني يانيك فيريرا يتابع عن قرب البرنامج التدريبي الخاص بالصفقة الجديدة ألفينا، وذلك من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويحرص الجهاز الفني على دمج اللاعب تدريجيًا في التدريبات الجماعية، بعد تقييم حالته البدنية والفنية، تمهيدًا للاعتماد عليه في الاستحقاقات القادمة لتعزيز صفوف الفريق.علي جانب آخر، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إنه يرفض الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على اللاعبين لوسائل الإعلام.
وشدد مدير الكرة بنادي الزمالك في تصريحات خاصة للمركز الإعلامي على أن أي قرارات خاصة بفريق الكرة تعد شأن داخلي ولا علاقة لوسائل الإعلام بها.
وأضاف عبد الناصر محمد قائلًا: "نتعامل مع كل موقف يحدث داخل الفريق على حدة، وهناك نظام متبع يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء".
واختتم تصريحاته قائلًا: "بمجرد وصول الفريق إلى القاهرة، تم غلق صفحة مباراة سيراميكا تمامًا من أجل التركيز للقاء المقاولون العرب المقبل المقرر له يوم السبت الموافق 16 أغسطس".

