معرض دولي للكاريكاتير يحتفي بالنيل في عيده

في إطار مبادرة "النيل عنده كتير... لعزة الهوية المصرية" التي تنظم تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، يفتتح فى تمام الساعة 6:30 مساء يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، بـقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، معرض دولي للاحتفاء بالنيل في عيده.

40 فنانا بمعرض كاريكاتير النيل

ويضم المعرض 52 عملًا فنيًا بريشة 40 فنانًا من 20 دولة، قدموا رؤى كاريكاتيرية فنية تبرز أهمية نهر النيل كمصدر للحياة والإبداع والحضارة، في تلاقٍ بصري بين النيل والهوية المصرية، من عصر الفراعنة وحتى التاريخ الحاضر.

ويمتد المعرض حتى 17 أغسطس 2025، في دعوة مفتوحة للجمهور لاكتشاف النيل بعدسة ساخرة، تحمل رسالة فنية عميقة تعزز من قيمة النهر كرمز ثقافي وحضاري خالد في الوعي المصري والعالمي.

كما يشارك في افتتاحه عدد من قيادات وزارة الثقافة بالإضافة إلى نخبة من رموز فن الكاريكاتير في مصر وعلى رأسهم الفنان مصطفى الشيخ رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، والفنان فوزي مرسي أمين عام الجمعية، والفنانة شيماء شافعي منسق المعرض، إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين والأجانب المقيمين في مصر.

ويعد هذا النشاط أحد الأنشطة الثقافية التي ينظمها قطاع المسرح برئاسة المخرج الكبير خالد جلال في إطار مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية".

فن الكاريكاتير

جدير بالذكر أن أهمية فن الكاريكاتير تبرز في الفعاليات الثقافية الكبرى باعتباره أداة فنية وثقافية مؤثرة، قادرة على معالجة قضايا الحياة والبيئة بأسلوب بسيط ونافذ، يجمع بين الفكاهة والوعي، وهو ما يجعله وسيلة فعّالة في التوعية بقضايا مصيرية مثل نهر النيل، بوصفه شريان الحياة الذي يحتاج إلى حماية دائمة من التلوث والجفاف والتعديات.

كما أن مصر تتصدر المشهد العربي في هذا المجال، فهي من الرواد الأوائل في هذا الفن، وتملك تاريخًا طويلًا ممتد منذ أوائل القرن العشرين، حيث قدّمت رموزًا كبيرة أثرت الوعي العام من خلال رسومهم الساخرة والذكية، التي لم تكن ترفًا فنيًا بل جزءًا أصيلًا من الثقافة الوطنية والتعبير عن قضايا الناس وهموم الوطن.

