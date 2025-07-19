رسالة هامة من التنظيم والإدارة للمرشحين للاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات

وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسالة المتقدمين لوظائف في الجهات الحكومية والمرشحين للاختبارات الإلكترونية، والتي تعقد في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشار الجهاز في رسالته للمتقدمين إلى أنه عند حضور المتقدم لمركز تقييم القدرات والمسابقات، يجب إحضار كافة المستندات المطلوبة وعند الحضور يكتفى بالإطلاع فقط على أصول المستندات المطلوبة دون الاحتفاظ بأي نسخ منها.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةوعلى أن ما يتم استلامه من المتقدم هو فقط:

- إيصال سداد رسوم دخول المسابقة

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو محضر فقد البطاقة بحسب الأحوال

وذلك دون الحاجة لاحضار دوسيه، أما باقي المستندات، فيُكتفى بإحضار أصولها للاطلاع فقط.

كما يجدد الجهاز تحذيره من التعامل مع أي شخص خارج المركز، وعدم مسئوليته عن تداعيات تعامل أي متقدم معهم، ويؤكد أن الكمامات والمياه متوفرة داخل المركز مجانًا.

وطالب بالجميع الالتزام بالتعليمات حرصًا على حقوقهم وتفاديًا لأي محاولات استغلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.