السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رسالة هامة من التنظيم والإدارة للمرشحين للاختبارات الإلكترونية بمركز تقييم القدرات والمسابقات

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

 وجه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رسالة المتقدمين لوظائف في الجهات الحكومية والمرشحين للاختبارات الإلكترونية، والتي تعقد في مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وأشار الجهاز في رسالته للمتقدمين إلى  أنه عند حضور المتقدم لمركز تقييم القدرات والمسابقات، يجب إحضار كافة المستندات المطلوبة وعند الحضور يكتفى بالإطلاع فقط على أصول المستندات المطلوبة دون الاحتفاظ بأي نسخ منها.

وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارةوعلى أن ما يتم استلامه من المتقدم هو فقط:

- إيصال سداد رسوم دخول المسابقة

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو محضر فقد البطاقة بحسب الأحوال

وذلك دون الحاجة لاحضار دوسيه، أما باقي المستندات، فيُكتفى بإحضار أصولها للاطلاع فقط.

كما يجدد الجهاز تحذيره من التعامل مع أي شخص خارج المركز، وعدم مسئوليته عن تداعيات تعامل أي متقدم معهم، ويؤكد أن الكمامات والمياه متوفرة داخل المركز مجانًا.

وطالب بالجميع الالتزام بالتعليمات حرصًا على حقوقهم وتفاديًا لأي محاولات استغلال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والادارة مركز تقييم القدرات مركز تقييم القدرات والمسابقات الجهات الحكومية التنظيم والإدارة

مواد متعلقة

رئيس التنظيم والإدارة ورئيس هيئة الدواء يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التنظيم والإدارة: إتاحة ترتيب المتقدمين في قوائم انتظار مسابقات التوظيف قريبًا

رئيس التنظيم والإدارة يستقبل رئيس سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون المشترك

الأكثر قراءة

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

رسميًا، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه وإيقاف مستحقاته وإحالته للتحقيق

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

خطوة حاسمة من ميلان قبل التعاقد مع ظهير ألميريا

الرئاسة السورية تعلن وقفا شاملا وفوريا لإطلاق النار في السويداء

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 19 يوليو 2025

خدمات

المزيد

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 18/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

ترتيب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025.. محمد صلاح ضمن القائمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية