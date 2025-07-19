وظائف البريد المصري 2025.. عدد المتقدمين للمسابقة تجاوز 260 ألفًا.. المطلوبون للتعيين 2700.. وهذا رابط ومواعيد الإعلان عن النتيجة

يسدل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الستار على مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025، وذلك بإجراء آخر الاختبارات الالكترونية للمتقدمين للوظائف، وذلك في محافظات المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر.

موعد نتيجة الاعلان المقبولين في وظائف البريد 2025

ومن المتوقع أن يعلن الجهاز المركزي والإدارة الإعلان عن النتيجة وأسماء المقبولين فور الانتهاء من عقد تلك الاختبارات الإلكترونية والتي ستعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية عبر رابط هنا

وأعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة شغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد، وذلك في المحافظات المتبقية، وهي: المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، الوادي الجديد، والبحر الأحمر، من خلال بوابة الوظائف الحكومية عبر رابط هنا

عدد المتقدمين لوظائف البريد المصري 2025

وتعد مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025 واحدة من أضخم مسابقات التوظيف التي نظمها الجهاز، والتي تم الإعلان عنها في يناير ٢٠٢٤، وشهدت إقبالًا غير مسبوق، حيث تجاوز عدد المتقدمين حاجز الـ ٢٦٠ ألف متقدم من مختلف المحافظات لشغل ٢٧٠٠ وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وكانت الموافقة الأصلية على المسابقة تنص على شغل ٢٧٠٠ وظيفة موزعة بواقع ٩٠٠ وظيفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات متتالية، إلا أن الجهاز، وإزاء الإقبال الكبير والعدد الضخم من المتقدمين، حصل على موافقة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاختيار العدد الكامل دفعة واحدة، بحيث يتم تعيين ٢٧٠٠ ناجح من المتقدمين في هذه المسابقة.

وأوضح رئيس الجهاز أن الامتحانات تمت على مراحل، بما يتماشى مع أولويات التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.

وأكد أن الجهاز حرص طوال فترة تنفيذ المسابقة على تطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية، والاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية في الاختبارات دون تدخل بشري، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أسئلة الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف أخصائي بالبريد المصري لعام 2025

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

تعليمات دخول الاختبارات الإلكترونية

نشرت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات دخول الاختبارات للمتقدمين وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1- ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل.

2- الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3- لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

4- ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5- تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات.

مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن تقسيم مواعيد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف أخصائي بريد- أخصائي مكتب بريد- أخصائي خدمة عملاء، بالهيئة القومية للبريد، وفقًا للمحافظة.

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2025

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن وظيفة محام ثالث العدد المطلوب للتعيين 60 محاميا وعدد من انطبقت عليهم شروط دخول الامتحان الإلكتروني بلغ 7632.

أما وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات المختلفة فإن العدد المطلوب 57 مهندسا وعدد من انطبقت شروط دخول الامتحان الالكتروني بلغ 2077 شخصا.

أما بشأن وظيفة اخصائي بريد ثالث وأخصائي خدمة عملاء ثالث وأخصائي مكتب بريد ثالث فإن العدد المطلوب للتعيين 2583 وعدد من انطبقت شروط دخول الامتحان الالكتروني بلغ 224,337.

خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف البريد المصري 2025

وحول خطوات الاستعلام عن موعد امتحانات وظائف البريد بموقع بوابة الوظائف الحكومية، فإنها تتضمن ما يلي:

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

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