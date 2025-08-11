المعهد العالي للنقد الفني يعلن فتح باب الالتحاق بدفعة العام الدراسي 2025-2026

أعلن المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالهرم، عن فتح باب الالتحاق بدفعة العام الدراسي 2025-2026، كما كشف عن شروط وإجراءات التقديم.

أولا.. دبلوم النقد الفني

ويشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا بالمعهد العالي قسم نقد التالي:

- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الليسانس في التخصص الذي يتقدم إليه من أحد معاهد أو الكليات الجامعية المصرية الأخرى بتقدير جيد على الأقل. ويلتحق الطالب بالتخصص وفقا لمجال دراسته الأولى وذلك على النحو التالي:

- الحاصلون على بكالوريوس النقد الفني من المعهد العالي للنقد الفني بجميع تخصصاتهم بشرط الحصول على تقدير جيد في التخصص كحد ادنى.

- الحاصلون على بكالوريوس معاهد أكاديمية الفنون يقبلون بالأقسام التي تتفق مع تخصصاتهم النقد الأدبي النقد الموسيقي النقد السينمائي والتليفزيوني، نقد فنون الأداء الحركي نقد الفنون التشكيلية، فلسفة الفن وعلومه.

- الحاصل على ليسانس كلية الآداب أقسام اللغة (اللغات وادابها، أو كليات الالسن وأقسام الإعلام العام يقبلون في قسم النقد الأدبي).

- الحاصلون على بكالوريوس الفنون الجميلة والتربية الفنية جميع أقسامها يقبلون في قسم النقد التشكيلي.

- الحاصلون على بكالوريوس كليات الفنون التطبيقية أقسام الزخرفة - النحت. الخزف - الإعلان - التصميم الداخلي.. الخ) عدا قسم التصوير السينمائي يقبلون في قسم النقد التشكيلي.

- الحاصلون على بكالوريوس الفنون التطبيقية قسم التصوير السينمائي يقبلون في قسم النقد السينمائي.

- الحاصلون على بكالوريوس كلية التربية الموسيقية يقبلون بقسم النقد النقد الموسيقي.

- الحاصلون على بكالوريوس الإعلام قسمي الإذاعة والصحافة يقبلون بقسم النقد الأدبي، وفي تخصص التليفزيون يقبلون في قسم النقد التليفزيون.

- الحاصلون على ليسانس الآداب بقسمي (الفلسفة وعلم الاجتماع) يقبلون بقسم فلسفة الفن وعلومه.

- الحاصلون على بكالوريوس كليات التربية النوعية في تخصصات التربية الفنية والتربية الموسيقية والإعلام التربوي، يقبلون بأقسام المعهد المناسبة لتخصصاتهم. وهي على الترتيب (نقد الفن التشكيلي النقد الموسيقي النقد الأدبي وفقا للشروط الواردة بلائحة المعهد العالى للنقد الفنى).

ثانيا.. دبلوم التذوق الفني

يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة دبلوم الدراسات العليا في التذوق الفني من المعهد العالي للنقد الفني أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي جامعي لإحدى درجتي البكالوريوس أو الليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المصرية أو ما يعادلها، وذلك بصرف النظر عن طبيعة التخصص في الشهادة الجامعية أو التقدير العام.

ثالثا: إجراءات الالتحاق والأوراق المطلوبة

- يتم سحب ملف الالتحاق بالمعهد يوميا من الأحد للخميس، 10 صباحا إلى 2 ظهرا بمقر المعهد.

-قيمة سحب الملف 1000 جنيه مصري تدفع "فيزا فقط".

- الأوراق المطلوبة: المؤهل الدراسي -صورة بطاقة - شهادة ميلاد أصلية - 6 صور شخصية.

- يتم إعادة تسليم الملف بعد استيفاء الأوراق المطلوبة.

- يتم تحديد موعد امتحان قبول (شفوي - تحريري) للطلاب المتقدمين وعلى أساسه يتم اختيار الطلاب الملتحقين بالدبلوم (نقد - تذوق)

- عدد أيام دراسة دبلوم النقد 4 أسبوعيا، وتبدأ الدراسة 4 مساء.

- عدد أيام دراسة دبلوم التذوق "يومان" أسبوعيا، وتبدأ الدراسة 4 مساء.

- الدراسة حضوريا ولا يوجد دراسة أونلاين.

