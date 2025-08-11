أقوال شهود العيان في مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي بالحوامدية

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله أثناء قيامه بالوضوء استعدادا لأداء الصلاة، بمنطقة الحوامدية.

وكلفت المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما قررت النيابة العامة انتداب الجهات الفنية لمعاينة موقع الحادث وبيان سبب الصعق الكهربائي، تمهيدا لاستكمال التحقيقات.

وكشف شهود العيان أن أسرة الشاب تفاجأت بسقوطه وفقدانه الوعي أثناء تواجده داخل دورة المياه، فحاولوا إسعافه ونقله إلى أقرب مستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بشدة الصعقة الكهربائية.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء بالحوامدية

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع شاب داخل دورة مياه، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الشاب تعرض للصعق الكهربائي وتسبب في مصرعه متأثرًا بإصاباته.

