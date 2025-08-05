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رياضة

لاعب لاييزيج السر، مانشستر يونايتد يصدم فلاهوفيتش نجم يوفنتوس

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، نجم يوفنتوس، لن يكون ضمن خطط المدرب إيجور تودور للموسم المقبل، رغم راتبه المرتفع الذي يصل إلى حوالي 12 مليون يورو سنويًا.

وقالت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، إنه مع تبقي عام واحد فقط في عقده مع النادي، يسعى نادي يوفنتوس لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتمويل صفقة ضم المهاجم كولو مواني بشكل دائم.

 

فلاهوفيتش رفض عرضًا للانتقال إلى فنربخشة التركي

 وأوضحت أن فلاهوفيتش رفض عرضًا للانتقال إلى فنربخشة التركي، فيما أجرى النادي مناقشات مع مانشستر يونايتد، الذي بدوره رفض ضم المهاجم الصربي، مفضلًا التركيز على التعاقد مع بنيامين سيسكو، مهاجم لايبزيج.


كان يوفنتوس قد ضم كولو مواني في يناير الماضي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، حيث قدم اللاعب أداءً مميزًا عزز من موقفه داخل الفريق.

في المقابل، ظل فلاهوفيتش حبيس مقاعد البدلاء في العديد من المباريات، مما دفع إدارة النادي إلى اتخاذ موقف أقوى نحو التخلي عنه لتجنب أعباء راتبه الباهظ وتعزيز الخط الهجومي بصفقة دائمة لمواني.

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