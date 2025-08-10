الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

والد أسير إسرائيلي بغزة: ابني يسحق بين يدي نتنياهو الذي يسعى لضمان بقائه السياسي فقط

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال والد أسير إسرائيلي بغزة، اليوم الاحد، أن ابنه يسحق بين يدي نتنياهو الذي يسعى لضمان بقائه السياسي فقط، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وقبل وقت سابق اقتحم متظاهرون إسرائيليون، ليل السبت، استوديوهات القناة 13 العبرية أثناء بث أحد البرامج الشهيرة وطالبوا بوقف الحرب على غزة.

وتفاجأ طاقم العمل في القناة العبرية بعدد من المتظاهرين يدخلون عنوة استديو القناة خلال بث أحد برامجها مسببين أزمة لطاقم العمل.

 

ويأتي ذلك وسط مواجهات شهدتها تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يدعون إلى إنهاء الحرب وإبرام صفقة تعيد الرهائن.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن أكثر من 60 ألف إسرائيلي خرجوا في تظاهرات احتجاجية عارمة وسط تل أبيب وفي مناطق مختلفة من إسرائيل.

واحتشد آلاف المحتجين وسط تل أبيب، تحت شعار "لن نستسلم"، وأغلقوا شارعًا رئيسيًا ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية وتكدس المركبات.

وشهدت التظاهرات الحاشدة إشعالًا للنيران في الشوارع وقفلًا للمفترقات والمحاور الرئيسية ورفعوا لافتات تندد بخطط الحكومة لتصعيد الحرب.

وتصدى عناصر الشرطة الإسرائيلية لعدد من المتظاهرين الذين اشتبكوا معها وسط حالة الغليان التي تعم الاحتجاجات على استمرار الحرب.

وقالت القناة 12 العبرية: إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 3 متظاهرين على الأقل من المشاركين في إغلاق شارع "أيالون" في تل أبيب.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر عبرية بأن المتظاهرين المناهضون للحكومة تعرضوا لتهديدات من جانب مسلحين محسوبون على اليمين الإسرائيلي.

