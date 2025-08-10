تحقيق للجارديان: جيش الاحتلال ينتهج نمطا متكررا لإطلاق النار على الساعين للحصول على الغذاء بغزة

كشف تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية، عن أن الفلسطينيين في غزة يواجهون إطلاق نار عشوائيا في مواقع توزيع الغذاء ضمن مخطط قاتل.

وأضاف تحقيق الجارديان: الجيش الإسرائيلي ينتهج نمطا متكررا لإطلاق النار على الساعين للحصول على الغذاء في قطاع غزة.

استشهاد نحو 50 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد نحو 50 فلسطينيا خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة بينهم 40 من منتظري المساعدات.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس الماضي، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

