مترو الأنفاق: عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة والدفع بقطارات إضافية لامتصاص الزحام

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عودة انتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة المنيب حتى محطة شبرا الخيمة كالمعتاد في الاتجاهين بعد السيطرة على حريق هائل بمحيط المحطة خارج سور محطة شبرا الخيمة.



وأشارت الشركة إلى أنه تم الدفع بعدد من القطارات الإضافية فوارغ لامتصاص الزحام في الخط الثاني وعودة حركة القطارات بجميع المحطات بشكل طبيعى بالاتجاهين.



وأكدت أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قد أعلنت توقف حركة قطارات الخط الثاني بمحطة شبرا الخيمة فقط في الاتجاهين بعد حدوث حريق هائل بأحد المحلات التجارية خارج سور المترو في محطة شبرا الخيمة، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة بشكل كثيف وحجب الرؤية على السائقين مما أدى إلى توقف حركة القطارات بالمحطة وإخلاء المحطة من الركاب حفاظا على سلامة المواطنين وللاطمئنان عليهم وعلى حركة مسير القطارات.

وأكدت الشركة أن حركة القطارات تعمل من محطة المنيب حتى محطة كلية الزراعة فقط في الاتجاهين وستعود محطة شبرا الخيمة إلى العمل بشكل طبيعي في أسرع وقت بعد السيطرة على الحريق.

