السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس إف سي وديا

مصطفى محمد
مصطفى محمد

يشارك الدولي المصري مصطفى محمد في تشكيل فريق نانت الفرنسي الذي أعلنه المدرب لويس كاسترو، استعدادًا لمواجهة باريس إف سي اليوم السبت، وديا ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد 2025 /2026.

تشكيل نانت لمواجهة باريس 

نانت يخسر من أنجيه وديا

تلقى فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد، الخسارة من أنجيه وديا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد 2025 /2026.

جاء هدف أنجيه عن طريق إستيبان لوبول في الدقيقة الثانية.

 

ماذا قدم مصطفى محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفى محمد عن الزمالك وخوضه لرحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين. 

وشارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف. 

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي محمد نانت الفرنسي لويس كاسترو نانت لمواجهة باريس

مواد متعلقة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخسر من أنجيه 1-0 وديا

رغم اقترابه من نيوم، مصطفى محمد يقود نانت ضد أنجيه وديا

الأكثر قراءة

القبض علي البلوجر "الملكة حسناء" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الأستاذ محاصر، ساويرس يعلق على كارثة تحيط بتمثال نجيب محفوظ في الجيزة

كرة اليد، مصر تفوز على اليابان في مونديال الناشئين

زيزو يقود تشكيل الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الدوري الممتاز

محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

بلاغ للنائب العام يتهم البيج ياسمين بنشر فيديوهات تفسد الذوق العام

رحل وترك القلوب حزينة والشارع نظيفًا ، الشرقية تودع الحاج سعيد (صور)

خدمات

المزيد

طن اليوريا المخصوص يرتفع 1090 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته.. 10 محطات فى حياة فؤاد سراج الدين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علامات وأشراط الساعة في القرآن الكريم

الأوقاف تنظِّم ندوة توعوية للنشء حول آداب الطريق وتعزيز السلوك الحضاري بالإسكندرية

تفسير حلم قراءة سورة الفلق في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads