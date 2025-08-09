السبت 09 أغسطس 2025
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف في الشوط الأول بالدوري

سموحة
سموحة

الدوري المصري، يتأخر فريق طلائع الجيش أمام نظيره سموحة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام  اليوم السبت، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز. 

وسجل هدف سموحة اللاعب البابا بادجي في الدقيقة 40. 

 

تشكيل طلائع الجيش أمام سموحة

وجاء تشكيل طلائع الجيش مكون من: محمد فتحي، خالد سطوحي، حسام السويسي، كريم طارق،علي حمدي، محمد شعبان، مدادحة، أبو بكر كيتا، خالد عوضي، أجورو، محمد عاطف.

تشكيل سموحة أمام طلائع الجيش 

قائمة سموحة لمواجهة طلائع الجيش 

وكشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمته لمواجهة طلائع الجيش اليوم في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة التي أعلنها أحمد عبد العزيز المدير الفني كل من: الهاني سليمان، شريف رضا، وأحمد ميهوب، أحمد حكم، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر، ويوسف عفيفي، عماد فتحي، أحمد فوزي، سمير فكري، الحبيب أحمد، خالد الغندور، محمد كونييه،سمادو، ومحمد مكرونه، صامويل أمادي، عبده يحيى، حسام أشرف، وبابا بادجي.

وفي المقابل، يأمل هيثم شعبان، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، فى العودة بالنقاط الثلاث والفوز من أجل الحصول على دفعة معنوية لمواصلة مشواره البطولة.

ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع عدة صفقات، أبرزها المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو، والأنجولي ديلسون كاموني لاعب زد اف سي، والتونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي، خالد أبو زيادة مدافع بتروجت، ومحمد عاطف لاعب الزمالك، ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب وأحمد سمير، وجودون شيكا.

طلائع الجيش سموحة الدورى المصرى الممتاز

