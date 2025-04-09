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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يقر أول رسوم جمركية انتقامية على الواردات الأمريكية

الاتحاد الاوروبي،فيتو
الاتحاد الاوروبي،فيتو

وافقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية أولية تتراوح بين 10% و25% على الواردات الأمريكية، وأعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستُطبق بداية من الأسبوع المقبل.

ويشمل ذلك فرض رسوم خاصة على سلع مثل الجينز والدراجات النارية الأمريكية، فيما تم إزالة الويسكي والمشروبات الكحولية الأخرى الأمريكية من القائمة المقترحة للمفوضية.

ومن المقرر فرض رسوم جمركية مضادة إضافية في منتصف مايو المقبل ونهاية العام، ستشمل منتجات مثل لحوم البقر والدواجن والفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت، وفرض رسوم جمركية إضافية على المكسرات وفول الصويا في أوائل ديسمبر المقبل.

وتأتي الرسوم الجمركية التي تمت الموافقة عليها اليوم الأربعاء ردا على الرسوم الأمريكية التي تم فرضها على واردات الصلب والألومنيوم منذ حوالي شهر.

ووفقا لحسابات الاتحاد الأوروبي، تطال الإجراءات الأمريكية صادرات بقيمة 26 مليار يورو (28.8 مليار دولار).

وذكرت مصادر في الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي فرضتها بروكسل تستهدف سلعا تقدر قيمتها بنحو 21 مليار يورو.

 

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