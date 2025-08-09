حملات تفتيشية على المنشآت التجارية لضبط الأسواق بأسوان (صور)

واصلت مديرية العمل بأسوان تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق، وبهدف تأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من كافة المخاطر المحتملة.

التزام أصحاب المنشآت بالتراخيص

ومن جانبه قال محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان إن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة، موضحا أن الحملة قامت بتطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة سواء في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

أضاف أن الحملة استهدفت التفتيش على هذه المنشآت التأكد من توفير بيئة عمل مناسبة ومتوازنة ومستقرة، بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للعامل والتأكد من حصوله على حقوقه التى فرضها القانون على الوجه الأكمل.

