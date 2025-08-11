حكايات ملهمة من حفل جوائز الدولة للمبدع الصغير 2025، عبد الرحمن يدافع عن القضية الفلسطينية بالشعر.. وقدورة يتفوق في الكمان.. ويوسف ينحدى اليأس

في أمسية لا تُنسى، وتحت رعاية كريمة من قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي، شهدت مصر تكريمًا لجيل جديد من المبدعين الصغار، حيث كرم وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، مؤخرا الفائزين بجوائز الدولة للمبدع الصغير لعام 2025، لم تكن هذه الجوائز مجرد تكريم للمواهب، بل كانت احتفاءً بجهود وتضحيات أولياء أمور آمنوا بأحلام أبنائهم، وكانت "فيتو" هناك لتلتقي بالمبدعين الصغار وعائلاتهم، للاستماع إلى قصصهم الملهمة وأحلامهم الكبيرة.

عبد الرحمن مصطفى أحمد مدافعًا عن القضية الفلسطينية

"أنا عبد الرحمن مصطفى أحمد من الإسكندرية، وعمري 15 سنة"، هكذا قدم الشاعر الصغير نفسه، الفائز بجائزة المبدع الصغير في فئة الشعر، كانت ملامح السعادة والامتنان واضحة على وجهه وهو يوجه الشكر للسيدة انتصار السيسي ووزير الثقافة، ثم لمدرسته وأصدقائه وأساتذته، خاصة الأستاذ سليمان الهواري، الذي كان له الفضل في تنمية موهبته.

كشف عبد الرحمن أن الشعر لم يكن حلمه الأول، فقد سبق أن شارك في مسابقة القصة ولم يحالفه الحظ، ولكنه لم ييأس، وعندما دخل المرحلة الثانوية، وجد نفسه يمتلك أفكارًا ومشاعر قوية يريد توثيقها لا مجرد حكايتها وذلك من خلال الشعر، بالنسبة له، فالشعر ليس مجرد هواية، بل هو وسيلة لتحقيق حلمه الأكبر والأغلى من أي جائزة: "أني أخلي أمي دايمًا مبسوطة ومرفوعة الرأس"، وكشف عن قصيدته الأولى التي كتبها عن القضية الفلسطينية، وعن أمنيته بأن يصل صوته إلى العالم أجمع ويرددها بنفسه في جميع المحافل.

عبد الرحمن مصطفى أحمد، فيتو

والدة عبد الرحمن، التي رافقته في هذه الرحلة، تحدثت بحب وفخر عن ابنها،. قالت: إنه متعدد المواهب منذ صغره، وحرصت دائمًا على دعمه في كل ما يحبه، "جربنا كتير ومحصلش نصيب"، لكنها تؤمن أن الله جبر بخاطرهم هذه المرة، وجهت الأم رسالة لكل الأمهات: "لا تحبطوا ولادكم، فكل طفل بداخله حاجة حلوة جدًا لازم ندعمها".

وأضافت أنها كانت تدعم كل هواياته، من الرسم إلى حفظ القرآن، "وبمشي وراه، مش بخليه يحس إن موهبته ملهاش لازمة"، وأضافت أنها عندما سمعت قصيدته عن فلسطين، كانت تذهب إلى المساجد لتنشدها بصوت عالٍ، لأنها كانت تؤمن بأن كلماته ستصل إلى قلوب الناس.

وأكدة والدة عبد الرحمن إن رحلتها من الإسكندرية إلى هنا برغم شقائها إلا أنها “جميلة” حيث توجتها فرحتها بفوز عبد الرحمن في مشوار نجاحه، وأول خطوة له ليحقق أحلامه.

مصطفى محمد قدورة عازف الكمان الذي أراد أن يكون مختلفًا

مصطفى محمد قدورة، ذو الـ11 عامًا، من مدرسة الكونسرفتوار، فاز بالمركز الأول في فئة العزف على الكمان، المفاجأة كانت في قصة هذا العازف الموهوب، فقبل ساعات من إعلان النتيجة، تعرض مصطفى لكسر في يده أثناء اللعب بالبيت، ولكنه لم يستسلم.

وكشفت والدته أن حب الموسيقى متأصل في عائلتهم، فأشقاؤه يعزفون البيانو، بل وأخوه من ذوي القدرات الخاصة يعزف على آلة التشيلو، مصطفى، الذي بدأ العزف على الكمان في سن السابعة، أراد أن يكون مختلفًا عن إخوته، وبفضل إيمان أهله به وتدريبه المكثف الذي يصل إلى سبع ساعات يوميًا، استطاع أن يحقق هذا الإنجاز.

مصطفى محمد قدورة، فيتو

وكانت والدة مصطفى متأثرة وسعيدة بشكل خاص بإعلان وزير الثقافة عن ضم العازفين الفائزين إلى فرق كورال أوركسترا مصر الوطني التي سيشرف عليها المايسترو سليم سحاب. "إحنا من معجبيه، وكان نفسنا يرجع سليم سحاب بـ"كورال" و"أوركسترا" تاني ورجع مع أخبار بانضمام ابني له، طيرت من الفرحة الحقيقية... دي حاجة جميلة جدًا، وإن شاء الله أخواته كمان هيروحوا".

يوسف أشرف فريد.. عازف البيانو الذي لم ييأس

يوسف أشرف فريد، المعروف باسم "يوسف مرجاوي"، من الجيزة، حقق إنجازًا استثنائيًا بفوزه بجائزة المبدع الصغير للمرة الثانية على التوالي، ويوسف، الذي كان ينوي في البداية دراسة الكمان، وجد شغفه الحقيقي في البيانو بعد أن وضعه اختبار القبول في معهد الموسيقى أمامه.

يوسف أكد أن قدوته هو عازف البيانو المصري العالمي وائل فاروق، ووجه الشكر لوالديه الذين ساندوه في رحلته، "وقت ما كنت مش قادر أكمل كانوا دايما بيساندوني"، وأكد يوسف أن إعلان الوزير عن ضم العازفين إلى أوركسترا سليم سحاب كان بمثابة تحقيق حلم، "أنا كان دايما عندي حلم إني أعزف مع كورال أوركسترا مصر... وده حلم أي عازف".

والد يوسف، أشرف فريد، تحدث عن أهمية دور الأهل في اكتشاف مواهب أبنائهم، "كل واحد يشوف أولاده يبتدي يشتغل عليهم... يعرض عليهم كل أنواع الفنون"، وشدد على أن الأمر ليس بالضغط على الطفل، بل بمنحه الفرصة لاختيار ما يحبه، وهو ما حدث مع يوسف، الذي أصبح يستمتع بالعزف لدرجة أنهم يطلبون منه أن يتوقف لبعض الوقت، وعبر الأب عن إعجابه بوزير الثقافة ودعمه للأطفال، مؤكدًا على ضرورة استمرار هذا الدعم أملنًا ألا يكون “كلام في وقت الحفل، ولكن لا نرى شيئا في الواقع”.

